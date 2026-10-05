Білий дім стежить за спалахом чуми в Росії

Білий дім стежить за повідомленнями про підозру на випадок чуми та пов'язаних із цим карантинних заходів у Росії.

Російські органи охорони здоров'я вжили запобіжних заходів у зв'язку зі смертю жінки, яка працювала в науково-дослідному центрі з боротьби з чумою, але не підтвердили, що вона заразилася чумою, повідомляє Axios.

Адміністрація Трампа в курсі подій, стежить за спалахом та оцінює можливі варіанти дій.

25 вересня 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті з боротьби з чумою в Іркутській області Росії, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня Шипілову госпіталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня.

Після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних закладах регіону та взяла під медичний нагляд майже 200 осіб, які контактували з Шипіловою.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що у тих, хто перебуває під наглядом, не виявили ознак захворювання, а результати їхніх тестів є негативними.

Російські ЗМІ припускали, що Шипілова могла заразитися легеневою чумою, але органи охорони здоров'я не підтвердили цей діагноз.

У російському Мінздраві повідомили, що у Шипілової була пневмонія невідомої етіології, і що подальші аналізи не виявили мікроорганізмів, пов'язаних з її роботою. Мінздрав РФ зазначив, що епідеміологічна ситуація в регіоні залишається стабільною.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, чума є бактеріальним захворюванням, що потенційно загрожує життю, але при своєчасному лікуванні антибіотиками її можна вилікувати.

Фото: ua.news.