Окупанти хотіли влаштувати теракт біля супермаркета на Київщині

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали ще одну спробу рф здійснити теракт у Київській області.

За результатами дій на випередження викрито місцеву безробітну, яка мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку в передмісті столиці, повідомляє СБУ.

Рашисти дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за співробітників СБУ та Нацполіції.



Спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти.



Після цього жінка отримала від ворога завдання: забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП).



Після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП.



Далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом.



Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з рф, та притягнення їх до відповідальності.

Фото: СБУ.