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Столиця

Окупанти хотіли влаштувати теракт біля супермаркета на Київщині

Окупанти хотіли влаштувати теракт біля супермаркета на Київщині

Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали ще одну спробу рф здійснити теракт у Київській області.

За результатами дій на випередження викрито місцеву безробітну, яка мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку в передмісті столиці, повідомляє СБУ.

Рашисти дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за співробітників СБУ та Нацполіції. 

Спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти. 

Після цього жінка отримала від ворога завдання: забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій (СВП). 

Після того як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою куратор з рф доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП. 

Далі рашист спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом. 

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з рф, та притягнення їх до відповідальності.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнатерактКиївська областьагентокупанти
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