У чотирьох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків

У ніч на середу внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському та Подільському районах.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському та Шевченківському районах зафіксовані влучання на території нежитлової забудови, а в Подільському – у складські приміщення.

Відомо про падіння уламків на відкритій території та території гаражного кооперативу в Дарницькому районі.

Унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей.

Фото: ДСНС.