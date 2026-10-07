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Столиця

У чотирьох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків

У чотирьох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків

У ніч на середу внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському та Подільському районах.

Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському та Шевченківському районах зафіксовані влучання на території нежитлової забудови, а в Подільському – у складські приміщення.

Відомо про падіння уламків на відкритій території та території гаражного кооперативу в Дарницькому районі.

Унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупанти
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