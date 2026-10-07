У чотирьох районах столиці зафіксовано влучання та падіння уламків

У ніч на середу внаслідок російської атаки балістичними ракетами у Києві зафіксували влучання в Оболонському, Шевченківському та Подільському районах.
Як повідомляє мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському та Шевченківському районах зафіксовані влучання на території нежитлової забудови, а в Подільському – у складські приміщення.
Відомо про падіння уламків на відкритій території та території гаражного кооперативу в Дарницькому районі.
Унаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинуло двоє людей.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк