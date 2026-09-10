Пісторіус: Ми буквально на прицілі у Москви

Росія активно нарощує військовий потенціал, що становить пряму загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час бюджетних дебатів у бундестазі, передає Ukrinform.

«Деякі люди просто хочуть заплющити очі на загрозу, яку путінська Росія становить для нашої країни та континенту. Ця небезпека серйозна і безпосередня. Ми буквально на прицілі у Москви», - сказав німецький міністр.

За його словами, події останніх тижнів демонструють, що Росія намагається шпигувати за західними суспільствами, впливати і дестабілізувати їх, передусім залякувати людей.

«І все це набуває нової якості. Москва дедалі більше готова йти на ризики ескалації», - заявив очільник Міноборони.

Він підкреслив, що Росія масово нарощує озброєння, зокрема, Москва половину загального бюджету спрямовує на військові видатки. Російська армія за наказом Путіна має збільшитися до півтора мільйонів військовослужбовців, крім того, РФ залучила майже 30 тисяч солдатів із Північної Кореї та інших країн світу, заявив Пісторіус.

«І Москва використовує значну частину свого бюджету... для поповнення складів для майбутніх конфліктів, а не для відправлення на фронт в Україні. Зі 150 ракет малої та середньої дальності, які Росія здатна виробляти щомісяця, в Україні в середньому застосовується лише близько 80», - підкреслив німецький міністр.

У цьому зв'язку він нагадав, що Путін ще у 2023 році дуже чітко дав зрозуміти, що готовий на все, коли на Валдайському клубі говорив про «непримиренну, невблаганну боротьбу» за новий світовий порядок.

«Це чіткий виклик Заходу, погроза — і саме нам тут, у Німеччині та Західній Європі», - підкреслив Пісторіус.

При цьому він звернувся до фракції «Альтернативи для Німеччини»: «Пані та панове з АдН, ваші зв’язки з Москвою буквально є зрадницькими. Вони зрадницькі в усіх відношеннях. Вам мало б бути соромно».

Він нагадав, що Путін веде проти України війну на виснаження і цієї зими знову використає холод як зброю.

«Він уже почав це робити. Він розраховує на те, що Росія має довше дихання, але він прорахувався. Він абсолютно недооцінив стійкість українців, які щодня борються за свою, а водночас і за нашу свободу. І він недооцінив нас, Захід... Тому підтримка України залишається для нас чітким пріоритетом», - заявив міністр оборони ФРН.

Водночас він наголосив, що натомість німецькі збройні сили користуються військовою експертизою та технологічною інноваційною спроможністю України.

Як повідомляв ForUA, Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі диверсії в інциденті з безпілотником, начиненим вибухівкою, в аеропорту Лейпцига. Глава МЗС Йоганн Вадефуль повідомив, що у відповідь Німеччина закриє російське консульство у Бонні та "Російський дім" у Берліні.