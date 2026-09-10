Українська балістична ракета FP-7 може бути готова до застосування за кілька тижнів

Балістична ракета FP-7 української компанії Fire Point може бути готова до застосування проти цілей на території Росії вже за кілька тижнів. Наразі розробники готуються до її випробувань у бойових умовах.

Про це розповіла CEO Fire Point Ірина Терех на заході «Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking».

За її словами, FP-7 уже успішно пройшла два етапи випробувань. Наступним кроком мають стати випробування ракети в бойових умовах, які також є частиною процесу її кодифікації.

«Очікуємо, що вона буде готовою до застосування дуже скоро. Йдеться про тижні, а не про місяці», – зазначила Терех, яку цитує Мілітарний.

Вона пояснила, що на перших етапах проводять наземні та лабораторні випробування. Під час них окремо перевіряють роботу кожної системи та підсистеми ракети, зокрема двигуна й навігаційного обладнання.

Після цього проводять льотні випробування. Вони дають змогу отримати дані про роботу ракети під час польоту та перевірити відповідність її фактичних характеристик розрахунковим.

Третій етап передбачає випробування в бойових умовах. Саме до нього зараз готується Fire Point.

Наприкінці листопада 2025 року повідомлялося, що компанія планувала завершити кодифікацію тактичної балістичної ракети FP-7 у Міністерстві оборони України до кінця 2025 року.

На початку лютого 2026 року співзасновник Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю DW розповів, що, попри очікування поставити балістичну ракету на озброєння до кінця 2025 року, цьому завадив «ряд подій». Тоді він висловлював сподівання, що всі випробування вдасться завершити у лютому.

Водночас інша балістична ракета компанії, FP-9, наразі проходить льотні випробування, тобто перебуває на другому етапі.

Розробники зазначають, що випробування FP-9 складніше організувати через її велику дальність польоту. Для цієї ракети існує мінімальна дистанція балістичного польоту, після проходження якої її вже неможливо програмно зупинити.

Через це території України недостатньо для повноцінного випробування FP-9. Тому після завершення поточного етапу її військові випробування можуть одразу перейти до застосування ракети по цілях на території Росії.