Українські OSINT-аналітики повідомили про удар по одному з ключових підприємств російського ВПК

У ніч на 27 червня Волґоґрад у Росії зазнав ракетної атаки. У мережі з'явилися повідомлення про можливе ураження оборонного підприємства «Титан-Барикади», яке виробляє компоненти для російських ракетних комплексів.

Про атаку повідомила адміністрація Волґоґрадської області.

Губернатор регіону Андрєй Бочаров заявив, що внаслідок удару пошкоджень зазнали виробничі об'єкти одного з підприємств міста. Водночас він не уточнив, про яке саме підприємство йдеться. За його словами, постраждали десять людей.

Українські OSINT-проєкти, зокрема Exilenova, стверджують, що під удар потрапило АТ «Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади"» – одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу.

Підприємство спеціалізується на виробництві пускових установок, артилерійських систем і компонентів для ракетних комплексів «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод перебуває під міжнародними санкціями.

Російський Telegram-канал Astra та українські OSINT-аналітики повідомили, що удар міг бути завданий крилатими ракетами «Фламінго».

Станом на зараз українська влада офіційно не підтверджувала факт ураження підприємства та не коментувала інформацію про застосування цих ракет.