Естонія працює над тим, щоб заборонити експорт російського зерна через балтійські порти

Естонія готова вжити санкційних заходів, щоб не допустити транзиту російського зерна через свою територію, заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

За його словами, Росія через наслідки війни шукає нові маршрути для експорту зерна в обхід Чорного моря. Естонія не хоче, щоб для цього використовували її територію та порти.

«Росія шукає нових експортних маршрутів для свого зерна замість Чорного моря, і Естонія готова вжити заходів, щоб запобігти транзиту через цей регіон. Наше послання перевізникам чітке: немає сенсу планувати транспортування російського зерна через Естонію», – заявив Цахкна.

Він наголосив, що Естонія не вважає прийнятним використання своїх портів Росією для експорту зерна.

За словами міністра, Естонія не повинна допомагати країні-агресору розширювати експортні можливості, які Росія шукає через наслідки власної війни.

«Росія атакує українські порти та перешкоджає надходженню українського зерна на світовий ринок. Було б цинічно з її боку одночасно експортувати зерно через наші порти. Ми не хочемо пом’якшувати для Росії наслідки її власної війни», – сказав глава естонського МЗС.

Водночас Цахкна зазначив, що наразі транзит російського зерна через Естонію практично відсутній.

Він попередив, що в разі спроб активізувати транспортування російського зерна через Естонію влада готова запровадити власні санкції, щоб не допустити такого транзиту.

«Якщо чинитиметься тиск з метою початку транспортування російського зерна через Естонію, ми готові запровадити санкції з нашого боку, щоб це заборонити», – заявив міністр.

У Міністерстві закордонних справ Естонії також повідомили, що країна продовжить співпрацю з Латвією та Литвою щодо пошуку регіонального або загальноєвропейського рішення, яке дозволило б припинити транзит російського зерна.