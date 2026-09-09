Лавров назвав Україну майбутньою буферною зоною Росії

Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що Москва хоче бачити всю територію України так званою «буферною зоною» між Росією та Заходом. Про це Лавров заявив в етері російського пропагандистського телеканалу.

Відповідаючи на запитання про те, які гарантії Росія хоче отримати, щоб бойові дії між двома країнами не поновилися через 25 років, Лавров заявив: «Нехай Україна стане буфером».

Російський міністр не уточнив, що саме Москва має на увазі під перетворенням України на «буферну зону» та які конкретні умови передбачає такий сценарій.

Водночас Лавров заявив, що така модель нібито має гарантувати безпеку Росії. Він також повторив російські звинувачення на адресу української влади, назвавши її «русофобським, агресивним неонацистським режимом».

Окремо Лавров заявив, що після завершення бойових дій Москва розраховує на зміну української влади. Таким чином, його слова свідчать про те, що російські вимоги можуть стосуватися не лише територіальних питань, а й майбутнього політичного устрою України.

Ідею перетворення частини або всієї території України на так звану «буферну зону» раніше неодноразово озвучував рашистський ватажок Владімір Путін. Тепер Лавров фактично заявив про необхідність поширити такий статус на всю Україну.

Заява Лаврова прозвучала на тлі спроб США відновити переговори між Україною та Росією. Напередодні кремлівський лідер Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після візитів американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва.

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, розмова тривала близько години та мала конфіденційний характер. Він повідомив лише про окремі деталі спілкування президентів.