Рубіо підтвердив запрошення Путіна на саміт G20 у Маямі

Кремлівського лідера Владіміра Путіна запросили на саміт «Групи двадцяти» (G20), який 14–15 грудня відбудеться в американському Маямі. Про це 23 вересня заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, участь Путіна у саміті могла б стати можливістю для нього провести переговори не лише з президентом США Дональдом Трампом, а й з іншими світовими лідерами.

«Ми думаємо, що це буде можливість для нього поспілкуватися не лише із президентом, а й зі світовими лідерами. Ми сподіваємося, що це запрошення буде прийняте», – сказав Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів.

Про можливу участь Путіна у грудневому саміті G20 у Маямі напередодні, 22 вересня, говорив і Трамп. Під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку він згадав про можливість проведення зустрічі з російським лідером у Маямі.

Трамп говорив про участь Путіна у «великій події в Маямі», відповідаючи на запитання, чи погодиться російський президент на тристоронню зустріч із Трампом і Зеленським.

Раніше цього місяця Зеленський заявляв, що готовий поїхати до Маямі, якщо Путін також візьме участь у саміті G20.

Саміт «Групи двадцяти» відбудеться у Маямі 14–15 грудня. Білий дім підтверджував, що США прийматимуть цьогорічний саміт G20.

Тема можливої зустрічі Трампа і Путіна виникла на тлі заяв американського президента про перспективи завершення війни Росії проти України. 22 вересня Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що завершення війни може відбутися швидше, ніж багато хто очікує.

Водночас Трамп також говорив про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії та країн, які купують російську нафту.