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Суспiльство

ДБР викрило колишніх правоохоронців, які могли підкинути наркотики військовому

ДБР викрило колишніх правоохоронців, які могли підкинути наркотики військовому

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили групу осіб, яка, за версією слідства, організувала стеження за колишнім командиром батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександром Ширшином та намагалася створити штучні докази для його незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це 9 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до схеми були причетні троє колишніх правоохоронців, які нині служать в одній із бригад Сил оборони. У змові з іншими невстановленими особами вони нібито організували приховане стеження за Ширшином та збирали інформацію про нього.

У ніч проти 28 серпня підозрювані, за даними слідства, незаконно проникли до автомобіля екскомандира в Харкові та підкинули туди близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

Наступного дня, 28 серпня, вони передали патрульним інформацію про нібито перевезення Ширшином наркотиків. Його автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній у Харкові, після чого під час огляду правоохоронці виявили наркотичні речовини.

Сам Ширшин одразу заявив, що речовини йому підкинули, а також повідомив про тривале стеження за ним.

У ДБР заявили, що під час розслідування встановили послідовність подій від незаконного збору конфіденційної інформації до спроби створити підстави для кримінального переслідування колишнього військовослужбовця.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 статті 162, частиною 1 статті 182, частиною 2 статті 307, частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, порушення недоторканності приватного життя, незаконне поводження з наркотичними засобами та замах на притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності.

Олександр Ширшин був командиром батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». У серпні 2025 року він повідомив про звільнення з цієї посади.

Перед цим Ширшин публічно критикував рішення командування та заявляв про постановку, на його думку, невиправданих бойових завдань і значні втрати особового складу. Після його публікацій Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про створення робочої групи для перевірки викладених ним обставин.

У березні 2026 року Ширшин також заявляв, що Генеральний штаб нібито намагався заднім числом звинуватити його у самовільному залишенні військової частини, коли він перебував на лікуванні. Генштаб публічно цю заяву не коментував.

 Автор: Богдан Моримух

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МаґураОлександр Ширшин
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