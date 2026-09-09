ДБР викрило колишніх правоохоронців, які могли підкинути наркотики військовому

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили групу осіб, яка, за версією слідства, організувала стеження за колишнім командиром батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександром Ширшином та намагалася створити штучні докази для його незаконного притягнення до кримінальної відповідальності.

Про це 9 вересня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до схеми були причетні троє колишніх правоохоронців, які нині служать в одній із бригад Сил оборони. У змові з іншими невстановленими особами вони нібито організували приховане стеження за Ширшином та збирали інформацію про нього.

У ніч проти 28 серпня підозрювані, за даними слідства, незаконно проникли до автомобіля екскомандира в Харкові та підкинули туди близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

Наступного дня, 28 серпня, вони передали патрульним інформацію про нібито перевезення Ширшином наркотиків. Його автомобіль зупинили на вулиці Кооперативній у Харкові, після чого під час огляду правоохоронці виявили наркотичні речовини.

Сам Ширшин одразу заявив, що речовини йому підкинули, а також повідомив про тривале стеження за ним.

У ДБР заявили, що під час розслідування встановили послідовність подій від незаконного збору конфіденційної інформації до спроби створити підстави для кримінального переслідування колишнього військовослужбовця.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за частиною 1 статті 162, частиною 1 статті 182, частиною 2 статті 307, частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи, порушення недоторканності приватного життя, незаконне поводження з наркотичними засобами та замах на притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності.

Олександр Ширшин був командиром батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». У серпні 2025 року він повідомив про звільнення з цієї посади.

Перед цим Ширшин публічно критикував рішення командування та заявляв про постановку, на його думку, невиправданих бойових завдань і значні втрати особового складу. Після його публікацій Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про створення робочої групи для перевірки викладених ним обставин.

У березні 2026 року Ширшин також заявляв, що Генеральний штаб нібито намагався заднім числом звинуватити його у самовільному залишенні військової частини, коли він перебував на лікуванні. Генштаб публічно цю заяву не коментував.