Йому лише трохи за 30, але він уже командує однією з найпотужніших та найбільш медійних бригад країни. Герой України, підполковник Максим Данильчук став наймолодшим командиром бригади в історії Збройних Сил України. Сьогодні він очолює 47-му окрему механізовану бригаду "Маґура" — підрозділ, який став символом технологічної війни та стійкості. В ексклюзивному інтерв'ю для телеграм-каналу Bochkala_WAR військового журналіста та волонтера Романа Бочкали Максим Данильчук розповів, як долати страх у новобранців, чому піхота — це пріоритет номер один та як сучасні дрони змінюють тактику боїв на Сумщині.

47-ма окрема механізована бригада була сформована навесні 2022 року спочатку як окремий батальйон, що згодом розрісся до полку та бригади. Підрозділ відомий своїм "західним" підходом до навчання та озброєння: саме "Маґура" однією з перших отримала американські БМП Bradley та танки Abrams.

Бригада брала участь у найважчих боях на півдні під час контрнаступу 2023 року (зокрема за Роботине) та тримала оборону на Авдіївському напрямку. Сьогодні підрозділ продовжує успішно виконувати завдання на складних ділянках фронту, поєднуючи міцну піхоту з інноваційними безпілотними рішеннями.

Роман Бочкала: Максим Олександрович Данильчук — наймолодший командир бригади ЗСУ. Як це — бути комбригом у такому віці? Які були перші відчуття та наскільки впевнено себе почуваєте?

Максим Данильчук: Напевно, я дійсно наймолодший, але на будь-якій посаді завжди працював впевнено. Коли отримав наказ Головнокомандувача про призначення в 47-му бригаду "Маґура", труднощів не виникло. У нас дуже потужна команда, багато молодих офіцерів, які хочуть розвивати підрозділ, і, головне — стійка піхота. Маючи досвід командира взводу, роти та два роки на посаді комбата, керувати бригадою в теперішніх умовах складно, але завдяки побратимам усе виходить.

Роман Бочкала: Щодо колективу — чи запрацювали вже нові мотиваційні контракти на прикладі вашого підрозділу?

Максим Данильчук: Нещодавно була нарада з Міністром оборони за участю командирів бригад та корпусів. Усі роз’яснення щодо нових законів уже прийшли в бригаду, і процес реалізації триває. Наші військовослужбовці можуть перепідписати контракти. Основні зміни — на користь піхоти, якої зараз найбільше бракує, щоб мотивувати людей іти саме на ці посади. Вже за червень місяць піхотинці отримуватимуть нові виплати.

Роман Бочкала: Проблема СЗЧ відома всім — як ви з нею боретеся?

Максим Данильчук: Найбільше випадків СЗЧ було під час базової підготовки через страх за власне життя. Ми маємо право проводити навчання самостійно, тому я запровадив правило: командири рот і батальйонів особисто приїжджають на заняття до рекрутів.

Коли боєць спілкується з командиром, з яким за 55 днів піде в бій, виникає довіра. Рекрути бачать, як їх зустрічають, як з ними говорять, і тоді бажання йти в СЗЧ зникає — вони кажуть, що готові працювати з такими командирами.

Роман Бочкала: Яка оперативна обстановка на вашій ділянці фронту?

Максим Данильчук: 47-ма бригада зараз виконує завдання на Сумському напрямку в складі угрупування військ "Курськ". Обстановка контрольована, хоча й складна.

Противник намагається проводити ударно-пошукові дії та інфільтруватися в нашу глибину, щоб перерізати логістику. Ми активно використовуємо безпілотні сили та роботизовані комплекси — у цьому напрямку бригада сильно розвинулася за останні пів року.

Найкращий результат — коли завдяки артилерії та дронам ворог знищується ще на підступах, а наша піхота на передньому краї навіть не вступає в прямий бій.