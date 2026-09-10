Україну 10 вересня прогріє до +29°

В Україні у четвер, 10 вересня, переважно утримається суха погода, вдень до 24-29°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у східних областях 5-10°; вдень 24-29°, у західних областях 18-23°.

Як повідомили в гідрометцентрі, в Києві та області 10 вересня прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі близько 15°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°.