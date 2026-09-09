Пʼяний киянин відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки

Інцидент стався ввечері у дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців.

"41-річний киянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився із сусідом, після чого взяв стрілецьку зброю, вийшов на балкон та здійснив постріл у напрямку припаркованого Audi Q8, який належав потерпілому", – повідомляє поліція Києва.

Зброя була зареєстрована, а чоловік мав відповідний дозвіл на її зберігання. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у киянина карабін.

Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Фото: поліція Києва.