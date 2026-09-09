﻿
Війна

Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку

Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні.

Міністр погодився з вимогою голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про те, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, повинні повернутися з до України, повідомляє Bild.

За словами Вадефуля, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків та передавати їх Україні.

"Адже відомо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто зареєстрований тут і має статус проживання", – пояснив він.

За словами міністра, на основі цих даних український уряд міг би надіслати чоловікам в Німеччині листи та закликати їх повернутися.

"Я вважаю, що це питання можна і треба порушувати", – сказав Вадефуль. 

Він наголосив, що повернення до України має відбуватися без примусу.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнаНімеччинавійна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Британія виділяє «зимовий» пакет ППО для України
Війна 08.09.2026 15:55:08
Британія виділяє «зимовий» пакет ППО для України
Читати
У Харкові зловили ще одного російського інформатора
Війна 08.09.2026 15:10:46
У Харкові зловили ще одного російського інформатора
Читати
Віткофф і Кушнер знову приїдуть в Україну
Полiтика 08.09.2026 14:51:03
Віткофф і Кушнер знову приїдуть в Україну
Читати

Популярнi статтi