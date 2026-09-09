Німеччина може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні.

Міністр погодився з вимогою голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про те, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, повинні повернутися з до України, повідомляє Bild.

За словами Вадефуля, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків та передавати їх Україні.

"Адже відомо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто зареєстрований тут і має статус проживання", – пояснив він.

За словами міністра, на основі цих даних український уряд міг би надіслати чоловікам в Німеччині листи та закликати їх повернутися.

"Я вважаю, що це питання можна і треба порушувати", – сказав Вадефуль.

Він наголосив, що повернення до України має відбуватися без примусу.

Фото: Telegram.