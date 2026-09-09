Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що з кожним новим днем Росія буде посилювати вимоги до Києва щодо завершення своєї війни проти України.

"Безумовно, цього можна і треба очікувати. Не забувайте, що давно ми почали говорити, що кожен прожитий день погіршує становище київського режиму", - сказав він.

Він відмовився коментувати, що спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер могли передати Києву під час їхнього візиту в Україну, повідомляє "Українська правда".

"Ну, тут ми не хотіли б коментувати все, що пов'язано з зусиллями американських переговірників. Це все має відбуватися в тиші", – сказав Пєсков.

Він повторив, що Москва давно визначила, за яких умовах буде готова до врегулювання війни, а також, що Росія впевнена у своїх військових і що перемога дуже близька.

Фото: Asia Times.