Російський удар знищив сотні тонн ліків, які мали надійти пацієнтам по всій Україні

Внаслідок російського удару 3 вересня був знищений склад лікарських засобів мережі «Аптека Доброго дня». На складі зберігалися сотні тонн медикаментів, призначених для пацієнтів по всій Україні.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інновацій мережі Сергій Горніцький.

За його словами, до російської атаки склад був заповнений медикаментами. Після удару на його місці залишилися обгорілі металеві конструкції та зруйнована будівля.

«Сотні тонн медикаментів, які так чекали пацієнти по всій країні для лікування найрізноманітніших хвороб, знищені за одну мить», — написав Горніцький.

Російські війська регулярно завдають ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі із застосуванням ударних безпілотників, ракет, керованих авіабомб та реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок таких атак пошкоджуються та знищуються об’єкти, необхідні для забезпечення населення та роботи системи охорони здоров’я.

Українська влада та міжнародні організації неодноразово заявляли про цілеспрямований характер російських ударів по цивільній інфраструктурі та кваліфікували такі атаки як воєнні злочини.

Російська влада водночас заперечує, що її армія навмисно атакує цивільні об’єкти в Україні. Попри це, від початку повномасштабного вторгнення російські удари регулярно призводять до загибелі цивільних, а також руйнування лікарень, шкіл, дитячих садків, енергетичних і водогосподарських об’єктів.