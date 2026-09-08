Понад 650 одиниць техніки для «Спецпідрозділу Тимура» ГУР: фонд «Надія», Валерій Дубіль та Віта Присяжнюк посилюють воєнну розвідку

До Дня воєнної розвідки України Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою Наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем, президенткою фонду Вітою Присяжнюк та партнерами підбили підсумки підтримки «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Від початку року розвідникам передали понад 650 одиниць техніки та обладнання.



Серед найгучніших операцій «Спецпідрозділу Тимура» — бойові місії на острові Зміїний, газодобувних платформах у Чорному морі, у тимчасово окупованому Криму, на Кінбурнській косі та в районі Енергодара, а також бої за Бахмут, Авдіївку й Вовчанський агрегатний завод.

Від початку року фонд разом із партнерами передав підрозділу 70 мавіків, більш як 145 детекторів дронів, тепловізорів та інших засобів спостереження і захисту. Також розвідники отримали понад 170 зарядних станцій, павербанків, генераторів та інверторів, більш як 135 систем Starlink, модемів, антен та інших засобів зв’язку.

Для виконання бойових завдань передали понад 65 ноутбуків, планшетів, смартфонів, моніторів та інтерактивних панелей, більш як 30 електробайків, а також понад 25 апаратів для автоматичної серцево-легеневої реанімації Easy Pulse.

«День воєнної розвідки — це нагадування, що за кожною успішною операцією стоять життя, які ми зобов’язані берегти. І сучасна техніка допомагає нам у цьому», — зазначив командир батальйону «Братство» ГУР Олексій Середюк.

За словами Валерія Дубіля, підтримка воєнної розвідки залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фонду: «Українські розвідники виконують надскладні завдання там, де від точності, швидкості та технологічної переваги залежить результат операції. Тому ми системно передаємо їм засоби зв’язку, спостереження, живлення, транспорт і реанімаційне обладнання. Продовжуватимемо разом із партнерами забезпечувати підрозділи технікою, яка допомагає ефективно діяти та зберігати життя».

Команда фонду регулярно здійснює місії на передову та доставляє допомогу безпосередньо до місць дислокації підрозділів «Спецпідрозділу Тимура». Зокрема, техніку й обладнання отримують батальйон «Братство», спецпідрозділ «Стугна», тактична група «Реванш» та інші підрозділи, які виконують бойові завдання на Запорізькому, Покровському й Південному напрямках.