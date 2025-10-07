В’єтнамська співачка без дозволу переспівує на концертах пісню Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль поскаржилася на в’єтнамську виконавицю Хо Куїнь Хуонг (Hồ Quỳnh Hương), яка без дозволу переспівала її треки.

Кароль шукає міжнародного юриста, щоб врегулювати ситуацію з порушенням прав інтелектуальної власності.

У сториз в Instagram Кароль поділилася відео, на якому Хо Куїнь Хуонг виконує її трек "Пупсик", який був випущений у 2006 році. В’єтнамська виконавиця переклала слова пісні та успішно виступає з нею на концертах.

Кароль зазначила, що Хо Куїнь Хуонг переспівала без дозволу й низку інших її треків. Тож артистка хоче врегулювати це питання у правовому полі.

– Мені потрібен міжнародний юрист по інтелектуальній власності. Ця мадам переспівала без дозволу купу пісень, – написала Тіна у сториз в Instagram.

Фото: Тіна Кароль/Instagram

На сторінці Хо Куїнь Хуонг у TikTok також можна побачити відео, на якому вона виконує трек Руслани "Дикі танці", який приніс Україні перемогу на "Євробаченні–2004". Руслана цю ситуацію поки не коментувала.