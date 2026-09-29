Нова загроза: військовий попередив про небезпечну ситуацію біля Харкова

На Дергачівському напрямку Харківської області російські війська просуваються на схід від Гоптівки, а на флангах фіксують нові проникнення невеликих груп противника, повідомив український військовий із позивним Мучной.

За словами військового, фактична ситуація на місцевості складніша, ніж може виглядати на карті. Він зазначив, що цей напрямок потребує посилення, оскільки російські сили поступово створюють умови для подальшого тиску на українські позиції.

Мучной повідомив про просування противника в районі лісосмуги вздовж дороги у напрямку Харкова. На його думку, ця ділянка має значення для можливого подальшого розвитку наступальних дій.

Окремо військовий закликав звернути увагу на фланги в районі Бугаївки та Токарівки. За його словами, там неодноразово фіксували проникнення російських груп на околиці населених пунктів.

«Навіть якщо мова йде не про стабільне закріплення, сама регулярність таких проникнень свідчить про спроби противника знайти слабкі місця в обороні, проникнути між позиціями та створити загрозу їх обходу», — заявив Мучной.

Він додав, що основною проблемою на цьому напрямку є динаміка проникнень і поступове просування російських сил на окремих ділянках. На його думку, накопичення противником сил може збільшити навантаження на українські фланги.

Водночас раніше українські військові повідомляли про спроби російських груп інфільтруватися в районі Гоптівки та Козачої Лопані.

Як повідомляло раніше ForUa, українські воїни звільнили ще 3 села у Донецькый області.