Туск попередив про вирішальну осінь і зиму для України та безпеки Заходу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для російсько-української війни. Він закликав західних партнерів посилити підтримку України та не допустити повторення помилок, які, за його словами, передували Другій світовій війні.

Про це Туск заявив 1 вересня під час пам’ятних заходів на Вестерплатте у Гданську, присвячених 87-й річниці початку Другої світової війни, повідомляє Polsat News.

За словами польського прем’єра, відповідальність за підтримку України лежить на всьому Заході.

«Доля України – це також наша доля в найближчому майбутньому. Найближчі місяці, ця осінь, ця зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України, але й для нас, для безпеки Польщі та всього вільного світу», – сказав Туск.

Він наголосив, що сучасні політичні рішення мають враховувати уроки Другої світової війни. На його думку, Польща та її союзники повинні покладатися на власні сили та реальні союзи, а не на декларації.

«Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки, ми не можемо повторити Мюнхен, ми не можемо повторити цю жахливу, безпорадну, безсилу політику потурання злу», – заявив польський прем’єр.

Туск також зазначив, що частина лідерів західних країн, на його думку, недооцінює загрозу, яка знову виникла біля кордонів Європи.

Він закликав лідерів вільного світу враховувати досвід Другої світової війни під час ухвалення рішень щодо сучасних викликів безпеці.

«Ми також не можемо дозволити нікому – ні тут, у нашому домі в Польщі, ні в Європі, ні у Сполучених Штатах – допустити повторення коричневої хвилі агресії та презирства», – підсумував Туск.