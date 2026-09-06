Спецпосланці Трампа намагаються відновити переговори за посередництва США щодо припинення війни – NYT

Посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу зустрілися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, намагаючись відновити переговори за посередництва США щодо припинення війни Росії проти України.

Як передає ForUA з посиланням на The New York Times, після зустрічі в Кремлі, яка тривала близько трьох годин, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв назвав приїзд американських переговірників «важливим миротворчим візитом».

Вітаючи їх, Путін заявив: «Ситуація, з якою нам сьогодні доводиться мати справу, безумовно, непроста». А також передав Трампу «найкращі побажання і слова вдячності».

Кушнер, своєю чергою, привітав Путіна російськими словами «зі святом», маючи на увазі День Москви, який відзначали в суботу.

Напередодні Путін нібито розпорядився на три доби утриматися від ударів по Києву. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, це пов’язано «з підготовкою до проведення переговорів у Києві».

Кремлівський очільник запевнив, що Росія не завдавала ударів по Києву після опівночі суботи. Водночас російські удари по інших регіонах України тривали.

Зазначається, що Росія наполягає на територіальних претензіях, які України відкидає.

ForUA нагадує, у неділю, 6 вересня, Віткофф і Кушнер мають уперше прибути до Києва для переговорів із Президентом Володимиром Зеленським. За його словами, Україна до кінця понеділка готова утримуватися від ударів по Москві та розраховує, що Росія так само не завдаватиме ударів по Києву.