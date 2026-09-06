Генштаб ЗСУ: На фронті за добу стались 245 зіткнень, найбішьше - на Покровському напрямку

На фронті минулої доби, 5 вересня, були зафіксовані 245 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками, з них 43 атаки відбулись на Покровському напрямку. Про це ідеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці 6 вересня.

Вчора ворог здійснив 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8340 дронів-камікадзе та здійснили 2389 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 32 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони росіян, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Іскрисківщина, Малушине, Нескучне, Рогізне, Атинське, Волфине, Нова Січ, Товстодубове, Мала Слобідка, Есмань, Старикове, Яструбщина Сумської області; Леонівка та Логи Чернігівської області. Вільна Слобода зазнала авіаудару.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили ворога, три пункти управління БпЛА, один важливий об’єкт та два пункти управління загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано п’ять штурмових дій ворога. Агресор здійснив 40 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема – один із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак ворога. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Приліпка, Лиман, Ізбицьке, Захарівка, Купине, Мала Вовча, Водяне та Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції дев’ять разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки, Борівської Андріївки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в українську оборону відбиті на Лиманському напрямку, де загарбники десять разів атакували у бік населених пунктів Новоселівка, Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дій у районі населеного пункту Рай-Олександрівка та в бік Озерного.

На Краматорському напрямку російські загарбники проводили дві наступальні дії в бік Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Кіндратівки, Павлівки, Торецького, Софіївки Новопавлівки та Новоселівки.

Сорок три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Загарбники намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Новий Донбас, Добропілля, Водяне, Шевченко, Чернігівка, Матяшеве, Сергіївка, Васильківка, Удачне, Надія та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії в бік Тернового та Зеленого Гаю.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили спробу ворога просунутися вперед у районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог не намагався покращити свої позиції.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 6 вересня 2026 року, становлять близько 1 496 440 осіб, зокрема 1 390 осіб - за минулу добу.