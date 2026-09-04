Російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зафіксовано влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. За його словами, дрон направили прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Про це глава держави написав у Телеграмі.

"Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору", – зазначив він.

Зеленський поінформував, що всі екстрені служби працюють на місці. Він також уточнив, що дрон спрямували саме в кабінет керівника СБУ в цій будівлі.

"Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь", – написав він.

Як повідомляли ЗМІ, у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння ворожого безпілотника вдень 4 вересня постраждали п'ятеро людей.

Зокрема, російські загарбники зруйнували кафе-пекарню мережі «Завертайло» в історичному центрі Києва.

Раніше 4 вересня у Соломʼянському районі Києва внаслідок російської атаки виникло загоряння на території нежитлової забудови, у Голосіївському – постраждала жінка.