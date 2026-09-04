Клименко пояснив, чому в САП замінюють імена фігурантів умовними назвами

Спецоперації антикорупційних органів щодо викриття топкорупції, зокрема справи «Феміда» та «Форест Гамп», спочатку мали спільну робочу назву «Діснейленд». Її пов’язували з одним із фігурантів, якого детективи умовно називали «Міккі Маус».

Про це розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час конференції в Києві «7 років ВАКС: здобутий досвід та стратегічні виклики майбутнього», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Клименка, робочі назви спецоперацій зазвичай придумують детективи, які займаються відповідними кримінальними провадженнями.

Він зазначив, що справа, яку згодом розділили на окремі епізоди та розробки «Феміда», «Форест Гамп» та інші, спочатку мала назву «Діснейленд».

«Перша умовна робоча назва цієї операції, коли вона почалася, була "Діснейленд", бо головним героєм там був "Міккі Маус"», – розповів керівник САП.

Пізніше матеріали, зібрані в межах «Діснейленду», розділили на кілька окремих напрямів. Так з’явилися, зокрема, спецоперації та розробки з назвами «Феміда» та «Форест Гамп».

Клименко пояснив, що використання умовних назв необхідне насамперед для захисту службової інформації. За його словами, у робочому спілкуванні співробітники САП не використовують справжні імена та прізвища людей, щодо яких проводяться оперативні та слідчі заходи.

«У своєму робочому спілкуванні ми не використовуємо назви і прізвища людей, щоб уберегти інформацію», – зазначив він.

Керівник САП також наголосив, що правоохоронці мають враховувати ризик витоку інформації та не можуть бути впевнені, що сторонні особи не отримали доступу до службових приміщень.

«Ми не знаємо, можливо, вже СБУ проникла до наших кабінетів. Для них це ключове: вони хочуть дізнатися, по кому ми працюємо», – пояснив Клименко.

За його словами, використання умовних назв для спецоперацій є одним із підходів до збереження інформації та запобігання її розголошенню.