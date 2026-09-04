Після ДТП у Чернівцях помер 16-річний водій електроскутера

У Чернівцях помер 16-річний хлопець, який майже два тижні перебував у комі після дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Руській. За даними слідства, електроскутер підлітка зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 20-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння.

Про смерть хлопця повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі. Обставини аварії раніше оприлюднила поліція області.

ДТП сталася ввечері 22 серпня на вулиці Руській, 175. За попередніми даними слідства, 20-річний водій Mercedes-Benz зіткнувся з електроскутером Fada, яким керував 16-річний житель Чернівців.

Підлітка у тяжкому стані без свідомості госпіталізували. Медики майже два тижні боролися за його життя, однак врятувати хлопця не вдалося.

У зв’язку зі смертю потерпілого правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка перебувала у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

20-річному водієві повідомили про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У прокуратурі заявили, що прокурор повторно звертатиметься до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.