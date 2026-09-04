На Київщині під час мобілізації працівники ТЦК масово били чоловіків

Працівники ДБР за сприяння керівництва ЗСУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів Білоцерківського районного ТЦК.

Він умисно не повідомив правоохоронні органи про кримінальні правопорушення, вчинені підлеглим військовослужбовцем, повідомляє ДБР.

У серпні та вересні 2025 року начальник відділу неодноразово отримував у месенджерах відеозаписи, на яких зафіксовано, як його підлеглий під час роботи у складі групи оповіщення застосовує фізичне насильство до цивільних чоловіків у Білій Церкві.



На одному з відео військовослужбовець б’є чоловіка ногами, після чого потерпілий падає на землю, де отримує ще кілька ударів. На іншому записі зафіксовано, як той самий військовослужбовець завдає серію ударів кулаками по голові цивільному, який є особою з інвалідністю.



Попри те, що керівник достеменно знав про ці події та мав реальну можливість виконати вимоги законодавства, він не направив повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень до жодного органу досудового розслідування.



Такі дії, за версією слідства, суперечили вимогам Конституції України, військових статутів, Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та відомчих нормативних актів, які зобов’язують військових командирів невідкладно повідомляти про відомі їм кримінальні правопорушення.



ДБР наголошує: замовчування злочину або покривання підлеглих підриває довіру суспільства до державних інституцій, дискредитує військову службу та не може залишатися без правової оцінки.



Посадовця підозрюють у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР.