У Німеччині зафіксували понад 165 диверсій

Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами й критичною інфраструктурою.

Звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA) підготували за підсумками перших місяців роботи Спільного центру захисту від гібридних загроз (GAZ-Hybrid), який відкрили в Берліні в середині червня. До переліку зафіксованих загроз увійшли також факти шпигунської діяльності без застосування безпілотників, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Генеральний прокурор Німеччини та земельні прокуратури цьогоріч уже відкрили 24 кримінальні провадження за фактами шпигунства. Половина з них стосується атак у кіберпросторі. Ще за 40 підозрами у кібершпигунстві триває слідство.

Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків стосувалися несанкціонованої фото- та відеозйомки військових об'єктів або техніки, а у 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентурну роботу для вчинення диверсій. Найбільше таких випадків виявили у Бранденбурзі (23 злочини), Північному Рейні-Вестфалії (21), Шлезвіг-Гольштейні (21) та Нижній Саксонії (15).

Органи безпеки зафіксували 747 випадків виявлення підозрілих дронів. Йдеться про 1068 прольотів безпілотників над критичною інфраструктурою, військовими базами та заводами оборонно-промислового комплексу.

Затримати операторів дронів вдається вкрай рідко. Утім, у липні в Баварії затримали громадянина Молдови, який за допомогою безпілотника шпигував за підприємством оборонного концерну KNDS. Слідство вважає, що він діяв за вказівкою спецслужб Росії.

У документі описано інцидент, що стався 9 серпня біля газопереробного заводу в Гросенкнетені у Нижній Саксонії. Охоронець підприємства намагався виявити операторів помічених дронів і натрапив біля огорожі на двох невідомих у балаклавах. Зловмисники вдарили його головою об капот автомобіля та втекли, розшукати їх не вдалося.

Фото: 24 канал.