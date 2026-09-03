У Києві анонсували підвищення тарифів на воду

Галузь водопостачання в Україні опинилася на межі зупинки через необхідність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами столичного очільника, підвищити вартість послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала ще у 2024 році, однак це рішення тоді не реалізували.

Кличко наголосив, що за умов зростання цін на електроенергію, пальне та реагенти тариф на воду більше не може залишатися на попередньому рівні.

«У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте, це не було реалізовано. Тому галузь водопостачання опинилася сьогодні фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні», — зазначив міський голова.

Наказом № 180 від 29 квітня 2024 року ПрАТ «АК “Київводоканал”» затвердило розмір абонентської плати за водопостачання та водовідведення.

Наразі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у місті Києві становлять:

Централізоване водопостачання: 16,164 грн;

Централізоване водовідведення: 14,220 грн;

Загальний тариф: 30,384 грн.

Розмір абонентської плати за водопостачання та водовідведення складає:

Абонплата за водопостачання за наявності вузла комерційного обліку: 27,170 грн/місяць (з ПДВ);

Абонплата за водопостачання за відсутності вузла комерційного обліку: 20,110 грн/місяць (з ПДВ);

Абонплата за водовідведення: 20,350 грн/місяць (з ПДВ).