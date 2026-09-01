Зарплати українців почали падати: кому платять найбільше

У липні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 32 243 грн. Порівняно з червнем показник зменшився на 1,6%, або на 540 грн, повідомила Державна служба статистики України. У червні середня зарплата становила 32 783 грн. Таким чином, за один місяць вона скоротилася на 540 грн.

Найвищу середню зарплату у липні традиційно зафіксували у Києві — 49 463 грн. До регіонів із найвищими показниками також увійшли:

Луганська область — 35 367 грн;

Київська область — 33 268 грн.

Найменші середні зарплати зафіксували у Чернівецькій області — 23 354 грн та Кіровоградській — 23 532 грн.

Найбільше у липні в середньому заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій — 78 716 грн.

Водночас найнижчий показник серед основних видів економічної діяльності зафіксували в освіті — лише 20 237 грн.

Таким чином, зарплати в інформаційно-телекомунікаційній сфері в середньому майже у чотири рази перевищували заробітки освітян.

Проблемою залишається і несвоєчасна виплата заробітних плат. Станом на 1 серпня загальна заборгованість із зарплати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Для порівняння, у червні середня зарплата штатних працівників становила 32 783 грн і за місяць до цього зросла на 5,9%.

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