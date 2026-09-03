Небо як треба: навіщо насправді Україна «вимикає» повітряний простір москалям

У традиційному вечірньому відеозверненні у вівторок, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним і попередив про це всі авіакомпанії, які користуються повітряним простором РФ. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

На противагу терористичній путінській Росії, котра щодня вбиває мирних громадян України, офіційний Київ дотримується максимально цивілізованої тактики, вражаючи на території РФ нафтопереробні заводи чи то пак склади маркетплейсів, котрі, незграбно маскуючись насправді є паливом для злочинної російської військової машини.

І з плином часу відступати від окресленої лінії Україна не збирається. Власне, такий висновок можна зробити із чергового звернення президента Зеленського, який з одного боку гранично жорстко констатував про те, що віднині небо над мордором, допоки триває війна лише для українських дронів, а з іншого - превентивно попередив про це іноземних дипломатів і навіть більше - допустив, що Київ робитиме виключення, час від часу створюючи безпечний небесний коридор над путінською Росією.

«Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так часто, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо», - наголосив нинішній господар Банкової. Він додав, що Україна не хоче втрат невинних життів, тому завчасно попереджає партнерів про небезпеку в російському небі. «Міністерство закордонних справ та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце», - акцентував глава держави.

Принагідно президент нагадав (і очевидно, що це досить вдалий дипломатичний хід), що коли до України звертались американці з проханням зробити паузу в ударах по Москві та Петербургу на 25, 26 й 27 серпня, вона витримала цю паузу. Натомість РФ продовжувала бити по Україні. У зазначені дати, нагадаємо, до країни-агресорки приїздив директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Насамкінець нинішній гарант української Конституції акцентував: «До нас звернулась інша світова держава з проханням встановити паузу в ударах на визначений час щодо напрямку Владивостока - ми й це забезпечимо. Зараз готуються нові зустрічі в Москві - ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною. Потрібен кінець війни, і лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин - коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього - ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки».

Зазначимо, що за непідтвердженою офіційно інформацією, саме до Владивостока вирушає після саміту ШОС у Бішкеку кремлівський диктатор Путін. Водночас до столиці країни-агресорки збирається ближчим часом американський «миротворчий» тандем в особі Віткоффа-Кушнера.

Таким чином, говорячи мовою Трампа, Київ чітко демонструє чергові карти на руках, а саме - можливість або «вмикати», або «вимикати» небо над недоімперією, незмінний очільник якої вже відреагував на специфічний привіт з Печерських пагорбів.

Зокрема, міжнародно визнаний МКС злочинець Путін заявив наступне: «Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це просто заявка на державний тероризм. І звертаю увагу, що вони просять у нас про відновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. З терористами переговорів не ведуть».

Кремлівський диктатор додав, що якщо такі «трагедії» будуть відбуватися - РФ знайде, чим відповісти. Паралельно Путін зазначив, що росармія отримала доручення завдати масштабних ударів у відповідь на атаки ЗСУ по російському паливно-енергетичному секторі по українській енергетичній інфраструктурі.

Крім того, росправитель видав на гора тезу про те, що Москва, мовляв, не наносить удари по керівництву України, тому що «потрібні якісь переговірники». При цьому він констатував, що перемовний процес наразі заморожений.

«Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом. Якщо хтось може внести конкретний вклад в цей процес - ми тільки «за». Єдине чого б не хотілось - щоб це крутилось-крутилось в безсенсовому режимі. Але знову ж таки, якщо хтось готовий внести якийсь позитив у цей переговорний процес, який, як відомо, заморожений на сьогодні, то в цілому ми не проти», - сказав Путін, який власне руками своїх маріонеток і перетворив мирно-перемовний процес на імітаційно-жалюгідну пародію.

Показово, що Путін особливо підкреслив, мовляв у мирно-перемовному процесі потрібні військові та дипломати, хоча РФ «дуже комфортно працювати з близькими до президента Трампа та щирими Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером». Тобто, як бачимо, кремлівський диктатор продовжує вішати компліментарну локшину на вуха американської сторони.

Слід зауважити, що заява Володимира Зеленського про де-факто блокування у ручному режимі неба над країною-агресоркою за допомогою масованого застосування далекобійних дронів Сил оборони України стала новиною-блискавкою в усіх провідних світових інформагентствах.

Військові аналітики зазначають, що масова присутність українських перехоплювачів та ударних безпілотників створює ситуацію, за якої ППО РФ під час хаотичного збиття цілей сама наражає цивільні борти на небезпеку (експерти нагадують про попередні прецеденти збиття росіянами літаків над Каспієм).

Водночас експерти авіаційної галузі наголошують, що офіційні листи МЗС України до міжнародних структур змусять світових страховиків повністю скасувати або підняти до загороджувальних тарифів вартість страхування рейсів у РФ.

Вельми і вельми показово, що після заяви президента Зеленського акції російського монополіста «Аерофлот» на Московській біржі миттєво обвалилися більш ніж на 5%, зафіксувавши черговий мінімум. Очевидно, що це поглиблює і без того гостру кризу цивільної росавіації, котра, серед іншого, переживає дефіцит авіапального.

Ну, і насамкінець, як то кажуть, вишенька на торті - не потрібно ходити до гадалки, щоб розуміти: блокування аеропортів РФ остаточно позбавить російську політичну та бізнес-еліту можливості стабільного авіасполучення з країнами, які досі не підтримали бойкот. Це, наприклад, Туреччина, ОАЕ, Китай, тощо. Навряд чи російські товстосуми будуть дякувати Путіну за цей «подарунок», а відтак невдоволення у таборі так званих рос еліт буде лише наростати.

Цілком очевидно, що «небесно-блокадний» крок Києва створює доволі потужну переговорну позицію України на тлі вересневих дипломатичних зусиль, адже Банкова чітко артикулювала: безпека в російське небо повернеться лише за умови реального, а не імітаційного руху до миру.