В Україні 3 вересня очікуються дощі з грозами, температура вдень до +30°

В Україні у четвер, 3 вересня, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

«Вночі без опадів, вдень в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-15°, у південній частині 13-18°, вдень 21-26°, на Закарпатті, півдні та південному сході – до 30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 15-20°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 23-25°. На Київщині вночі 9-14°, вдень 21-26°.