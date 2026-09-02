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Зеленський заявив про нові пакети ППО від Німеччини

Зеленський заявив про нові пакети ППО від Німеччини

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонічну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої сторони обговорили, зокрема, рашистську атаку на летовище в Лейпциґу.

За словами Зеленського, він назвав удар черговим проявом російської ескалації та відзначив реакцію Німеччини на цей інцидент.

«Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині», – написав президент у Telegram.

Зеленський також повідомив, що українська та німецька команди завершують роботу над текстом Drone Deal.

За його словами, домовленості мають, зокрема, посилити можливості для захисту як України, так і Німеччини.

Окремо президент подякував Мерцу за підтримку України та повідомив, що цього місяця Німеччина надасть нові пакети протиповітряної оборони.

«Дякую Фрідріху за надійну німецьку підтримку. Будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини», – зазначив Зеленський.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Володимир ЗеленськийФрідріх МерцDrone Deal
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