Україна попросила використати кредит ЄС на 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3

Україна офіційно звернулася до Європейської комісії з проханням профінансувати закупівлю ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot коштом кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Про це 2 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на фінансування. Йдеться про кілька мільярдів євро, які мають піти на протиповітряну оборону України, зокрема на високотехнологічні системи Patriot PAC-3», – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, наразі запит розглядають країни-члени Євросоюзу. Водночас президентка Єврокомісії зазначила, що процес рухається у позитивному напрямку.

Це перший офіційний запит України до ЄС саме на фінансування ракет PAC-3 для Patriot у межах кредиту на 90 млрд євро.

Закупівля американських ракет потребує окремого погодження, оскільки правила використання кредиту передбачають пріоритет для зброї та іншої військової продукції, виробленої в Україні, ЄС і країнах Європейської економічної зони. Близько 60 млрд євро із загальної суми кредиту передбачено на оборонні потреби України.

Водночас регламент дозволяє робити винятки для закупівлі продукції за межами цих країн, якщо необхідного озброєння немає в достатній кількості або його неможливо поставити Україні у потрібні строки.

У такому випадку Єврокомісія має затвердити спеціальний виняток після консультацій з експертною групою та за умови позитивного висновку програмного комітету, до якого входять представники держав-членів. Такий механізм ЄС уже застосовував для закупівлі окремих компонентів для дронів.

Ракети PAC-3 виробляють у США, тому для їхнього придбання за кошти європейського кредиту Україні фактично потрібно отримати дозвіл на відступ від принципу пріоритету європейського виробництва.

Євросоюз погодив кредит Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Орієнтовно 60 млрд євро з цієї суми мають спрямувати на оборонні закупівлі, ще 30 млрд євро – на бюджетну підтримку.

У 2026 році Україні доступні до 45 млрд євро, з яких 28,3 млрд євро передбачені на оборонні потреби. За словами фон дер Ляєн, від червня ЄС уже спрямував із цього кредиту близько 8,5 млрд євро на закупівлю для України дронів і ракет.

Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для систем MIM-104 Patriot. Ці комплекси є основним засобом української ППО для протидії російським балістичним і квазібалістичним ракетам, зокрема «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон». Через нестачу перехоплювачів ефективність протидії таким цілям знижується.

За даними аналітиків ISW, у липні Росія дедалі частіше застосовувала для ударів по Україні ракети «Циркон» і С-400, які рухаються за балістичними траєкторіями. У Міністерстві оборони України повідомляли, що протягом липня Росія запустила по Україні 195 ракет, із яких українська ППО перехопила 29. Ще 40 ракет не досягли своїх цілей.

На тлі дефіциту ракет-перехоплювачів російські війська посилили ракетні удари по Україні. Українська влада закликає партнерів збільшувати виробництво засобів для перехоплення балістичних ракет.