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Столиця

Буданов відреагував на перестрілку спецслужб у Києві

Буданов відреагував на перестрілку спецслужб у Києві

Президент Володимир Зеленський зобов'язав керівників правоохоронних органів, які брали участь у спецоперації у Києві в середу, повідомити про неї.

"Наїхав на відповідних керівників структур", - повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

На запитання, з якими вимогами, він сказав: "Зокрема, дати інформацію суспільству, бо структури мовчали".

Литвин повідомив, що спецоперація в Києві не має зв’язку зі стріляниною в Одесі.

Голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що подіями у Києві вже займаються ДБР та Офіс генпрокурора.

"Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази", - сказав він у коментарі "РБК-Україна".

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУКиївстрільбаГУРБуданов
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