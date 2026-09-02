Внаслідок російських атак на Київ постраждали 7 людей

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до семи. П'ятьох поранених медики госпіталізували.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучень у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі. Також неподалік загоряння в триповерховій будівлі. Пожежно-рятувальні служби на місці", - сказав Кличко.

У Шевченківському районі також пошкоджений медичний заклад.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа. Загоряння сталося на території навчального закладу.

Фото: ДСНС.