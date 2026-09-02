У Німеччині під час вибуху на залізничному вокзалі постраждали українці

На центральному залізничному вокзалі Аугсбурга в Баварії вранці 2 вересня пролунав вибух.

Вибух стався в проході будівлі вокзалу біля банку, повідомила поліція Північної Швабії.

Внаслідок вибуху двоє людей отримали легкі травми. Поранені є громадянами України. 17-річна дівчина та 18-річний юнак отримали легкі акустичні травми.

Також було пошкоджено вікна у будівлі.

Правоохоронці оточили будівлю вокзалу та першу колію. Усі інші колії деякий час продовжували функціонувати, а пасажирам порадили використовувати південний та північний входи на вокзал.

Згодом правоохоронці повідомили про закриття всієї будівлі після того, як виявили підозрілий предмет. Рух потягів зупинили.

Для розслідування на місце викликали фахівців з Баварського земельного кримінального управління кримінальної поліції. За даними поліції, досі незрозуміло, що це був за об'єкт і як стався вибух.

Фото: Presse Augsburg.