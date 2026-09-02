Київ не встигає підготуватися до зими: що досі не захищено

Резервне живлення лікарень і соціальних закладів підготовлене приблизно на 70%, заходи для тепло- та водопостачання — на 50%, а фізичний захист пріоритетних енергетичних об'єктів — у середньому на 60%, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Одним із ключових напрямів є розвиток розподіленої генерації. Наразі в Києві працюють когенераційні установки потужністю близько 60 МВт, а до кінця 2026 року місто планує довести цей показник до 200 МВт. Обладнання вже закуплене та перебуває на різних етапах монтажу й запуску.

Повністю автономним електроживленням планують забезпечити 21 лікарню та вісім соціальних установ.

Для підтримки водопостачання місто також встановлює дизельні електростанції. На початок серпня вже були готові три установки загальною потужністю 16,7 МВт, а загальний запланований резерв становить близько 40 МВт.

Водночас Пантелеєв наголосив, що навіть така підготовка не гарантує зими без відключень. Ситуація залежатиме насамперед від інтенсивності російських атак і масштабів пошкодження енергетичної інфраструктури.

На випадок тривалих блекаутів столиця планує відкрити 100 великих стаціонарних пунктів незламності — по 10 у кожному районі. Це вдвічі більше, ніж минулої зими. Їх обладнають генераторами, засобами обігріву, запасами води та продуктів, резервним інтернетом і місцями для відпочинку.

Також місто готує сценарії допомоги маломобільним мешканцям, яким у разі критичної ситуації може знадобитися евакуація до соціальних закладів з автономним живленням.

Із приблизно 12 тисяч багатоквартирних будинків Києва близько 2 тисяч уже впровадили заходи для підвищення енергостійкості. Для ОСББ діють програми співфінансування та пільгового кредитування, а також компенсації вартості резервних джерел живлення. Окремий напрям — блочно-модульні котельні. За запропонованою схемою 90% вартості має покривати місто, а 10% — мешканці.

Пантелеєв також уточнив, що 35 млрд грн — це орієнтовна вартість створення резервних систем для основних джерел енергопостачання Києва, а не всього Плану стійкості. Після перегляду загальна вартість плану оцінюється приблизно у 37 млрд грн.

Як повідомляло раніше ForUa, Київ не евакуюватимуть навіть під час масштабних аварій.