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Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія знову порушать питання активів РФ

Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія знову порушать питання активів РФ

Швеція має намір порушити питання використання заморожених російських активів під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка відбудеться 1–2 вересня в Ірландії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенерґард, інформує Інтерфакс-Україна.

За її словами, першим питанням порядку денного зустрічі стане ситуація в Україні. Стенерґард наголосила, що ЄС має забезпечити Україні значну підтримку як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

«Заморожені російські активи відіграють центральну роль у досягненні цієї мети, тому я написала листа разом із колегами з Нідерландів, Польщі та Іспанії, щоб знову винести це питання на порядок денний», – заявила шведська міністерка.

Йдеться про неформальну зустріч глав МЗС країн ЄС у форматі «Гімніх», яка проходить в Ірландії.

Питання використання заморожених активів Росії для підтримки України вже обговорювали на рівні Євросоюзу. Однак раніше кілька держав виступили проти відповідної ініціативи, що не дозволило досягти спільного рішення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Швеціязаморожені активи
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