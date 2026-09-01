Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія знову порушать питання активів РФ

Швеція має намір порушити питання використання заморожених російських активів під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яка відбудеться 1–2 вересня в Ірландії.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенерґард, інформує Інтерфакс-Україна.

За її словами, першим питанням порядку денного зустрічі стане ситуація в Україні. Стенерґард наголосила, що ЄС має забезпечити Україні значну підтримку як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

«Заморожені російські активи відіграють центральну роль у досягненні цієї мети, тому я написала листа разом із колегами з Нідерландів, Польщі та Іспанії, щоб знову винести це питання на порядок денний», – заявила шведська міністерка.

Йдеться про неформальну зустріч глав МЗС країн ЄС у форматі «Гімніх», яка проходить в Ірландії.

Питання використання заморожених активів Росії для підтримки України вже обговорювали на рівні Євросоюзу. Однак раніше кілька держав виступили проти відповідної ініціативи, що не дозволило досягти спільного рішення.