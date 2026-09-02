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Суспiльство

В Україні 2 вересня до +31° та подекуди короткочасні дощі

В Україні 2 вересня до +31° та подекуди короткочасні дощі

У середу, 2 вересня, в Україні утримається мінлива хмарність, на Прикарпатті, в більшості центральних, а вночі й у північних областях пройдуть короткочасні дощі; на решті території без опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві та області 2 вересня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°. На Київщині вночі 10-15°, вдень 22-27°.

 Автор: Сергій Ваха

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прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
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