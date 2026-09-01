Продукти в Україні можуть подорожчати на 2,5%

Перебудова логістики після російських ударів по продовольчих складах може підвищити ціни на продукти максимум на 2,5%.

Постачальники переходять до зберігання товарів невеликими партіями та прямої доставки від виробників до магазинів. Так бізнес намагається уникнути одночасної втрати великих обсягів продукції в разі нового удару.

Нова схема потребує більше транспорту та може підвищити вартість складських послуг. За оцінкою Мінагрополітики, ці витрати не повинні спричинити різкого стрибка цін.

Через перебудову постачання магазини можуть тимчасово скоротити асортимент окремих товарів. У міністерстві наголошують, що це не свідчитиме про дефіцит продуктів.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький запевнив, що Україна має достатні продовольчі запаси та потужності для зберігання овочів. Урожаю картоплі, капусти, моркви, буряку та цибулі має вистачити для внутрішнього споживання.

Фото: Мінагрополітики.