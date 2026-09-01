﻿
Суспiльство

1 вересня в Україні дощитиме, температура - до 28°

1 вересня в Україні дощитиме, температура - до 28°

У вівторок, 1 вересня, в Україні збережеться мінлива хмарність, у західних, північних, вдень і Вінницькій та Черкаській областях – короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, на сході країни 9-14; вдень 23-28°.

У Києві та області 1 вересня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 16-18°, вдень 26-28°. На Київщині вночі 13-18°, вдень 23-28°.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

П’ять наслідків для здоров’я через пропуск сніданку назвали медики
Здоров'я 31.08.2026 10:52:13
П’ять наслідків для здоров’я через пропуск сніданку назвали медики
Читати
Катастрофа в Гімалаях забрала сотні життів: понад 3000 людей досі шукають
Надзвичайні події 31.08.2026 10:13:19
Катастрофа в Гімалаях забрала сотні життів: понад 3000 людей досі шукають
Читати
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус долучилися до спільної молитви за зниклих безвісти й полонених
Суспiльство 31.08.2026 09:55:09
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус долучилися до спільної молитви за зниклих безвісти й полонених
Читати

Популярнi статтi