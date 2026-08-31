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Суспiльство

Зеленський змінив очільника ДПСУ

Зеленський змінив очільника ДПСУ

Президент Володимир Зеленський призначив нового тимчасового виконувача обов'язків голови Держприкордонслужби – Вадима Ченчика.

"Заступнику Голови Державної прикордонної служби України Ченчику Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов'язки Голови Державної прикордонної служби України", - указ президента №837/2026.

До цього Ченчик був заступником голови ДПСУ з 2019 року.

Генерал-майор Валерій Вавринюк виконував обов'язки голови Держприкордонслужби з січня 2026 року.

Фото: ДПСУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДПСУЗеленськийЧенчикВавринюк
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