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Війна

СБУ затримала у Харкові ще одного інформатора країни-агресора

СБУ затримала у Харкові ще одного інформатора країни-агресора

Зловмисник відстежував для рф місця дислокації українських військових, по яких рашисти готували ракетно-бомбові удари, повідомляє СБУ.

Коригуванням атак займався безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.
 
Фігурант пішки обходив територію обласного центру, щоб виявити, зняти на телефон і передати ворогу координати місць базування Сил оборони.
 
Пріоритетними «цілями» зловмисника були запасні командні пункти та об’єкти укриття українських військ у Харкові.
 
Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували, як інформатор шпигував поблизу тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, що беруть участь у боях на передовій.
 
Після документування підривної діяльності коригувальника співробітники Служби безпеки затримали його за місцем проживання.
 
Під час обшуків у нього виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.
 
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
 
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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