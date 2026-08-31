СБУ затримала у Харкові ще одного інформатора країни-агресора

Зловмисник відстежував для рф місця дислокації українських військових, по яких рашисти готували ракетно-бомбові удари, повідомляє СБУ.

Коригуванням атак займався безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «швидких» заробітків.



Фігурант пішки обходив територію обласного центру, щоб виявити, зняти на телефон і передати ворогу координати місць базування Сил оборони.



Пріоритетними «цілями» зловмисника були запасні командні пункти та об’єкти укриття українських військ у Харкові.



Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували, як інформатор шпигував поблизу тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, що беруть участь у боях на передовій.



Після документування підривної діяльності коригувальника співробітники Служби безпеки затримали його за місцем проживання.



Під час обшуків у нього виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта.

Фото: СБУ.