БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Християнський корпус долучилися до спільної молитви за зниклих безвісти й полонених

У Міжнародний день зниклих безвісти президентка БФ молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк разом із командою фонду та представниками Християнського корпусу долучилася до спільного молебню за українських військовополонених і зниклих безвісти. Участь у ньому взяли родини військовослужбовців, духовенство, капелани, представники державних інституцій та ветерани.





У Кирилівській церкві Києва відбулися Божественна літургія та молебень за збереження життя і якнайшвидше повернення додому всіх українців, на яких чекають рідні. Священники також звершили особливу молитву за кожного, чиє ім’я передали близькі.



«Ми молимося за кожного полоненого та зниклого безвісти — за їхнє життя, за довгоочікувану звістку, за повернення додому. Нехай наша віра і спільна молитва стануть підтримкою для наших людей та для родин, які щодня живуть очікуванням», — наголосила президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк.





У храмі перебували мощі святого Миколая Чудотворця, якого вважають покровителем і визволителем ув’язнених. Кожен присутній міг прихилитися до святині та помолитися за своїх рідних і близьких.



«Наша спільна віра, соборна молитва та взаємна підтримка – це той духовний щит, який дає сили боротися далі й допомагає повертати наших людей додому», – наголосила Наталія Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності" та голова парафіяльної ради Кирилівської церкви.





Фонд «Надія» підтримує родини полонених і зниклих безвісти, долучається до акцій-нагадувань та допомагає зберігати пам’ять про тих, на кого чекають удома. Християнський корпус також докладає зусиль для пошуку та повернення своїх бійців.



«Для родин зниклих безвісти та полонених надзвичайно важливо знати, що вони не залишаються самі зі своїм болем. Християнський корпус об’єднує людей у молитві та підтримці. Ми віримо, чекаємо і не припиняємо молитися за повернення кожного українця додому», — зазначив представник Християнського корпусу Бравий.



Після богослужіння в саду Кирилівської церкви відбулися спільна трапеза та розмова зі священниками й військовими капеланами. Також учасники відвідали екскурсію храмом XII століття та оглянули його давні фрески.