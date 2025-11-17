Вчені з'ясували, який сніданок може скоротити тривалість життя

Час сніданку, здається, відіграє значну роль у тривалості життя, і якщо літні люди снідають пізно, ризик передчасної смерті значно зростає. Це також підвищує ризик депресії, зазначають дослідники.

Протягом періоду спостереження понад 20 років було проаналізовано можливі кореляції між часом прийому їжі та ризиком передчасної смерті, використовуючи дані 2945 осіб.

З віком учасники зміщували час свого сніданку та вечері пізніше, і водночас щоденний період для прийому їжі ставав коротшим.

Учасники, які регулярно пізно снідали, мали вищий ризик депресії, виснаження, розладів сну, тривоги та стоматологічних захворювань.

Крім того, пізній сніданок був явно пов'язаний з підвищеним ризиком передчасної смерті у старших учасників.

Дослідницька група вважає, що час сніданку може бути легким для контролю показником загального стану здоров'я людей похилого віку.

Проаналізовано раціон майже 3000 осіб

Дослідницька група, до складу якої входили експерти з Манчестерського університету, досліджувала, як час прийому їжі у людей похилого віку пов'язаний з їхньою захворюваністю та загальною смертністю. Також були розглянуті можливі зв'язки з генетичними профілями. Результати дослідження опубліковані в журналі «Communications Medicine».

Дослідники проаналізували дані 2945 учасників віком від 42 до 94 років, оцінивши зразки крові, дані про здоров'я та інформацію про харчові звички за період понад 20 років.

Дані показують, що з віком учасників час сніданку та вечері зміщувався пізніше, водночас загальний період для споживання їжі ставав коротшим, повідомляє команда.

Підвищений ризик депресії та передчасної смерті

Експерти також виявили, що учасники, які регулярно пізно снідали, частіше страждали від депресії, виснаження, розладів сну, тривоги та проблем зі здоров'ям ротової порожнини/зубів. Водночас, пізній сніданок був пов'язаний з підвищеним ризиком передчасної смерті.

«Наше дослідження показує, що зміни в харчових звичках людей похилого віку, зокрема час сніданку, можуть бути легко контрольованим показником їхнього загального здоров’я», – наголошує автор дослідження доктор Хассан Дашті в нещодавньому прес-релізі.

Харчові звички можуть свідчити про проблеми

Лікар додає, що зміни в харчових звичках потенційно можна використовувати як ранній сигнал попередження для дослідження основних проблем із фізичним та психічним здоров’ям. Водночас, заохочення до регулярного харчування у людей похилого віку може сприяти довшому життю та здоровому старінню.

Також стає зрозуміло, що популярні дієтичні тенденції, такі як періодичне голодування або суворо обмежений час прийому їжі, можуть мати різний вплив на людей похилого віку та на молодших. Для уточнення цього необхідні подальші дослідження. Однак, вже зараз можна стверджувати, що раннє пробудження та сніданок – це не лише питання способу життя, а й, очевидно, може сприяти довшому та здоровішому життю людей похилого віку.