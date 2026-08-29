Екс-командир 47-ї ОМБр «Магура» Ширшин — наркоторгівець? У його авто знайшли наркотики, ваги та десятки пакетиків

Екс-командир 47-ї ОМБр «Магура» Олександр Ширшин, який активно позиціонує себе як військовий та роками виступає з критикою української армії, опинився у зовсім іншій історії. Правоохоронці зупинили його Audi у Харкові. І тут — цілий набір «цікавих фактів», передає інтернет-видання "Аргументум".



За даними поліції, в автомобілі виявили пакунок із речовиною рослинного походження, понад 30 зіп-пакетів та електронні ваги. Окрім цього, за повідомленнями щодо затримання, автомобіль був на «лівих» номерних знаках. І це вже точно не схоже на історію про випадковий пакетик у машині.

Речовина + ваги + десятки пакетиків для фасування + проблемні номерні знаки — набір, який закономірно викликає дуже багато запитань.



За цим фактом поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 КК України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів.



Виходить дуже показова картина: публічно — «військовий», борець із системою та постійний критик армії. А поза камерами — наркотична речовина, ваги, десятки пакетиків і автомобіль із номерами, які викликають питання.



Ось вам і подвійне життя. Поки українські військові щодня ризикують життям на фронті, окремі персонажі будують собі медійний образ «головних борців за правду», а потім опиняються в кримінальних історіях, де фігурують наркотики та можливий збут.



Хто такий Ширшин насправді — військовий критик чи персонаж із зовсім іншою стороною життя? На це тепер має відповісти слідство. ‎