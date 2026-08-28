На Київщині на закупівлі FPV-дронів вкрали 12 мільйонів

Департамент військової контррозвідки у взаємодії з Департаментом захисту національної державності СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ викрили групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі безпілотних систем для української армії.

Організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО на Київщині, який на момент вчинення злочину перебував на посаді, повідомляє СБУ.

Він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн. грн., залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали бути доставлені воїнам ЗСУ на Харківському напрямку.



Договори на поставку озброєння були фіктивними. Жоден із «законтрактованих» безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій.



Попри це, зловмисники організували оформлення документів так, ніби дрони були передані військовим. Зокрема, посадовець надав на підпис підроблені акти приймання-передачі БпЛА без фактичної поставки.



Після цього фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність безпілотників під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою.



Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом із ще трьома особами.



Відповідно до наказу командувача Сил територіальної оборони ЗСУ фігуранта звільнено із займаної посади.



Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).



Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Фото: СБУ.