Депутати готують кардинальні зміни в діяльності ТЦК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15459, який передбачає посилення контролю за роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів і оповіщення військовозобов’язаних.

Документ передбачає обов’язкову фото- та відеофіксацію роботи представників ТЦК, встановлення камер у транспорті для доставлення громадян, збереження записів та обмеження застосування сили.

Згідно із законопроєктом, представники ТЦК зможуть виходити для перевірки військово-облікових документів або оповіщення громадян лише на підставі відповідного наказу керівника центру.

Однією з ключових пропозицій є безперервний відеозапис роботи представників ТЦК. Бодікамери мають вмикатися з початком виконання службових обов’язків і працювати до їх завершення. Техніка повинна мати спеціальне програмне забезпечення та доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Камерами також планують обладнати транспорт, яким військовозобов’язаних доставляють до ТЦК, збірних пунктів або військових частин. Запис у салоні має вестися безперервно протягом усієї поїздки. Якщо камера не була ввімкнена, запис не зберігся або реєстратор у транспорті не працював, подальші дії щодо перевірки, оповіщення чи доставлення людини можуть стати юридично неможливими. Записи з бодікамер пропонують зберігати на серверах ТЦК щонайменше 90 днів. За необхідності цей термін зможуть продовжити.

Законопроєкт також передбачає заборону для працівників ТЦК застосовувати фізичну силу до громадян, пошкоджувати їхнє майно, погрожувати вбивством або вимагати неправомірну вигоду. Примусове затримання та доставлення громадян пропонують повністю покласти на поліцію.

Крім того, військовослужбовцям ТЦК можуть заборонити приховувати обличчя та носити одяг, який ускладнює їхню ідентифікацію.

Окремо передбачено, що групи оповіщення не зможуть працювати без справних засобів зчитування електронних документів і обладнання для постійного відеозапису.

У разі вимкнення камери або втрати відеозапису має проводитися службове розслідування, а Міністерство оборони пропонують зобов’язати вести централізований облік таких випадків.

Як повідомляло раніше ForUa, конфлікт із ТЦК у Тернополі переріс у бійку: є постраждалий.