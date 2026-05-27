Після обстрілу ДТЕК на Дніпропетровщині без світла залишилися 63 населені пункти

26 травня російські війська обстріляли три енергетичні об’єкти компанії ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого без електропостачання залишилися 63 населені пункти. Про це повідомили в компанії.

У ДТЕК зазначили, що знеструмлення сталося у прифронтових районах області. Працівники компанії не постраждали, а після стабілізації безпекової ситуації розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

За даними енергетиків, протягом останніх двох днів у регіоні вже вдалося відновити електропостачання для понад 33 тисяч родин.

На тлі атак по енергетиці раніше також повідомлялося про удар російських військ по складу Організації Об’єднаних Націй у Дніпрі. Внаслідок обстрілу було знищено гуманітарну допомогу для приблизно 130 тисяч людей, які проживають поблизу лінії фронту. За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, на складі зберігалися запаси продовольства на понад 1,4 млн доларів.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські війська майже 20 разів атакували два райони області з використанням дронів, артилерії та авіабомб.

На Нікопольщині постраждали три людини: 58-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкости, ще двоє — 17-річний хлопець і 62-річний чоловік — лікуються амбулаторно.

На Синельниківщині під ударами опинилися Покровська і Васильківська громади. 47-річну жінку госпіталізували, ще двом постраждалим допомогу надали на місці.

Крім того, 27 травня російські війська атакували Павлоград. Унаслідок удару виникла пожежа на території приватного домоволодіння, пошкоджено шість будинків і гараж.