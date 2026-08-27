Трамп і прірва: чому президенту США не довіряють ані в Україні, ані в Америці

Рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до 33% - історичного мінімуму за його другий президентський термін. Востаннє такий показник фіксувався під час його першої каденції у грудні 2017 року під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США 2016 року. Відчутно скотилися позиції довіри до чинного господаря Білого дому і в Україні. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Дональд Трамп вважає, що з нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви «можливо, щось вийде». Не вдаючись більше до жодних деталей, нинішній господар Овального кабінету лише додав, що його адміністрація «дуже наполегливо працює» над припиненням війни в Україні.

Між тим, українці, схоже, остаточно втратили віру у слова чинного американського керманича та й загалом – позитивне ставлення до нього як значущої політичної фігури. Зокрема, такий висновок можна зробити з оприлюдненого у середу, 26 серпня опитування Rating Group, у якому президент США опинився у хвості списку західних лідерів, яким симпатизують українці.

Дослідження показало, що кількість тих, хто позитивно ставиться до Трампа становить 16%, тоді як негативно до нього ставляться 77% наших з вами співгромадян.

Таким чином з-поміж західних політиків, що фігурують у рейтингу, Трамп отримав найменше симпатій серед респондентів. Водночас, що цілком закономірно, найгірше ставлення українці демонструють до керманичів РФ і Білорусі Путіна (97% негативу) та Лукашенка (90%).

Принагідно зазначимо, що ще весною опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) фіксувало збереження позитивного ставлення з боку українців до Сполучених Штатів загалом (55%), проте до американської адміністрації тоді також переважало негативне ставлення (66%).

Ризикнемо припустити, що 80-річному Трампу абсолютно байдуже, як до нього ставляться громадяни України, проте проблема президента США полягає в тому, що й на батьківщині його електоральній позиції, м’яко кажучи, залишають бажати кращого.

Як засвідчило свіже опитування Reuters/Ipsos, рейтинг Дональда Трампа впав до історичних 33%, хоча ще на початку місяця його підтримували 35% американців. Не схвалюють його діяльність 64% (!) населення. Такий показник став найнижчим за весь другий термін Трампа.

Однією з ключових причин такого падіння Reuters називає військову операцію США проти Ірану, яка паралізувала 25% світової торгівлі нафтою. Це, у свою чергу, призвело до суттєвого зростання цін на пальне в Сполучених Штатах та вдарило по гаманцю пересічних американців.

Водночас ще болючіше війна з Іраном ударила по Республіканській партії: за даними Reuters, однопартійці Трампа чітко усвідомлюють як реальну перспективу втрату більшості у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу третього листопада - демократи вже готуються взяти під свій контроль обидві його палати. І для такого розкладу є всі підстави: лише половина виборців-республіканців вважає, що вступ у війну з Іраном був виправданий.

Втім є ще один фактор, який показує ослаблення позицій Республіканської партії: більш раннє опитування Reuters/Ipsos зафіксувало фундаментальне зрушення в переконаннях американців. Вперше за останнє десятиліття громадяни США вважають, що демократи краще, аніж республіканці, впораються як з економікою країни, так і з геополітичними позиціями Америки.

Нагадаємо, що під час свого першого президентського терміну пан Трамп стикався з численними проблемами: від розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання путінської Росії у вибори США 2016 року до непопулярної податкової реформи, тривалого шатдауну та пандемії коронавірусу. Однак економічні показники країни та низька інфляція наче праскою згладжували негативний ефект цих процесів. Тоді трампівський рейтинг періодично просідав, але потім досить швидко повертався до відносно непоганих показників і не раз пробивав планку 40%.

Закінчив він свій термін, проте, на мінорному акорді: на тлі спроби штурму Капітолію рейтинг президента впав до найнижчого рівня - 34%.

Наразі ж, як наголошують американські аналітики, Трамп не має подушки з хороших економічних показників, яка могла б амортизувати наслідки його численних промахів.

Слід зауважити, що падіння популярності чинного господаря Овального кабінету відбулося у два етапи: перший розпочався у листопаді 2025 року на тлі скандалу з файлами ексфінансиста та секс злочинця Джеффрі Епштейна, другий - у березні 2026-го, після початку операції проти Ірану. Оскільки в американському лідері розчаровуються не тільки виборці, що коливаються, а й конкретно республіканці, не виключено, що в найближчі місяці його рейтинг продовжить знижуватися або ж зафіксується у цій низькій точці, вважають експерти.

На цьому тлі Трамп, як зазначає The Hill, продовжує копати собі електоральну яму, вступивши до нового раунду боротьби з конституцією США. Про що власне йдеться? Нещодавно Трамп підписав два укази, спрямовані на обмеження кола осіб, які мають право на набуття громадянства на підставі народження в США, і на боротьбу з так званим пологовим туризмом - практикою, коли жінки приїжджають народжувати до Америки, щоб їхні новонароджені діти автоматично отримували американське громадянство.

Ці нові укази було видано невдовзі після того, як Верховний суд США більшістю у шість голосів проти трьох відхилив попередні спроби очільника Білого дому скасувати право на громадянство за народженням для дітей нелегальних іммігрантів та людей, які перебувають у країні легально, але за неміграційною візою.

Трамп назвав рішення Верховного суду «дуже невдалим», але дав зрозуміти, що відмовлятися від боротьби не збирається. Зрештою у Білому домі продовжували наполягати, що 14-та поправка до конституції, що дає право на громадянство за народженням, не призначалася для автоматичного надання громадянства дітям нелегальних мігрантів, а була створена для дітей колишніх рабів. Критики заперечували це твердження, вказуючи на прецедент: у 1898 році суд шістьма голосами проти двох вже поставив крапку у цьому питанні (справа United States v. Wong Kim Ark). Тоді служителі американської Феміди вирішили, що людина, яка народилася на території США у батьків-іноземців, які на момент народження проживали в країні і не були дипломатами або ворожими окупантами, є громадянином США за 14 поправкою.

І ось тепер Верховний суд США вкотре дійшов ідентичного висновку, однак Трамп із впертістю віслюка гне свою лінію, намагаючись вже обійти десятою дорогою людей у мантіях. Білий дім вирішив діяти через президентські укази, один з яких, як зазначалося вище, стосується заборони «пологового туризму».

Спілкуючись нещодавно з журналістами в Овальному кабінеті, 80-річний американський лідер переконував, що його укази допоможуть у боротьбі з нелегальною міграцією, позаяк йдеться про «сотні тисяч» випадків. Втім нещодавнє дослідження Пенсільванського університету демонструє, що на частку туристів припадало менше 0,3% від загальної кількості пологів у США у 2025 році, або ж в абсолютних цифрах - трохи менше ніж 11 тис. дітей.

Експерти, до яких за експертизою звернулося агентство Reuters, зазначають, що трампівські укази «приречені» та будуть оскаржені в судовому порядку і зрештою вдарять по електорально-рейтингових позиціях не лише Трампа, а й республіканців, котрі стоять на порозі надважливих довиборів до Конгресу.